В посёлке Юго-Камский в результате пожара погибли трое детей и мужчина

В ночь на 7 июня 2021 года произошло возгорание в многоквартирном жилом доме, расположенном в посёлке Юго-Камский Пермского муниципального района. Во время тушения пожара были обнаружены тела мужчины 1953 года рождения и троих детей: девочки 2014 года рождения и двух мальчиков 2009 и 2014 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".Как сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено. В настоящее время проводится осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причины смерти погибших и произошедшего пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии. Расследование уголовного дела, взятого под личный контроль руководителя следственного управления, продолжается.Следственными органами в рамках проводимой доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, а также органов здравоохранения и образования.