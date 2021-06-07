В посёлке Юго-Камский в результате пожара погибли трое детей и мужчина
Как сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено. В настоящее время проводится осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причины смерти погибших и произошедшего пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии. Расследование уголовного дела, взятого под личный контроль руководителя следственного управления, продолжается.
Следственными органами в рамках проводимой доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, а также органов здравоохранения и образования.
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