«Выходные на набережной»: в Перми стартовал фестиваль, длиною в целое лето
В Перми стартовал фестиваль, длиною в целое лето, «Выходные на набережной». Теперь каждые пятницу, субботу и воскресенье возле Камы будут устраивать различные концерты и развлекательные программы.
Стартовал фестиваль в День защиты детей, 1 июня. Наполнение будет каждые выходные. На этой неделе пятница – была разогревом, все начиналось с пяти часов вечера и до десяти часов. На сцене набережной выступала фолк-группа «Груша», работала интерактивная площадка для детей, где ребят развлекали с помощью мыльных пузырей и надувных шаров. Также работала интеллектуальная площадка, на которой можно было сыграть в настольные игры.
В субботу мероприятия будут проходить – с 12:00 до 22:00 часов. Будут различные площадки – спортивные, танцевальные, группа «Ба-ба-ту», ансамбль «Ярмарка». В воскресенье на набережной можно посмотреть на различные мастер-классы, в 19:30 выступит камерный оркестр «Орфей». Все завершится ди-джей сетом.
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