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← «Газпром нефть» нарастит поставки битумов для развития дорожной сети Прикамья

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.06.2021

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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня



Метки: в Пермском крае, СМИ, Общество, Экономика, Культура, Власть, Здоровье, Официально, Происшествия

Опубликовано: 04.06.2021 в 21:31 в рубрике - Вести Пермь

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← «Газпром нефть» нарастит поставки битумов для развития дорожной сети Прикамья

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