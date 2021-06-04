«Газпром нефть» нарастит поставки битумов для развития дорожной сети Прикамья

Компания «Газпром нефть» и правительство Пермского края договорились об увеличении поставок в регион современных битумных материалов для дорожного, промышленного и жилищно-коммунального строительства. Соглашение о сотрудничестве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.Дмитрий Орлов, генеральный директор «Газпромнефть - Битумные материалы»: "Уже несколько лет у нас есть партнерская площадка, где мы производим битумные материалы. Мы расширяем линейку продуктов. Уже появляются новые битумопроизводные продукты, которые также обеспечивают максимальное качество дорожного покрытия. Также есть решения для промышленно-гражданского строительства, для жилищно-коммунального сектора, для аэродромной отрасли".Для повышения качества и надежности пермских дорог в научно-исследовательском центре битумных материалов «Газпром нефти» будут разработаны уникальные рецептуры битумов и асфальтобетонных смесей, которые будут учитывать, как климатические условия нашего региона, так и транспортную нагрузку на дорожное полотно. Испытания инновационных составов битумных материалов проведут на экспериментальных участках дорог Пермского края, а после успешного тестирования будут применять для реализации проектов национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы на сегодняшний день наметили планы на участие холдинга в дорожном строительстве в рамках государственно-частного партнерства. Вы знаете прекрасно, что у нас проходит проектирование, и мы близки к получению государственной экспертизы Северного автомобильного обхода. И сегодня мы обсудили возможность участия в этом капиталоемком проекте компании «Газпром нефть». С учетом подписанного соглашения дорожное строительство в крае получит новый этап развития.