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Лето возвращается! Синоптики пообещали существенное потепление в выходные
Похоже, в первые выходные лета в Пермский край вернется теплая погода.
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "В выходные ожидается существенное потепление, с максимальной отметкой в Перми в субботу до +24, а по северо-западу до +27. В воскресенье по всей территории края будет +25...+28 градусов. Оба дня будет малооблачно и без осадков. В ночь на субботу вероятна температура +2...+7, в воскресенье ночью будет +8...+13".
Уже в следующий понедельник ожидается прохождение холодного фронта, незначительное похолодание, возможны кратковременные дожди с грозами.
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