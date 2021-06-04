Трамвайные пути на улице Уральской в Перми ремонтируют с опережением графика
По словам главного инженера МКУ «Пермблагоустройство» Матвея Чувашова, составлен график проведения работ на пересечениях трамвайных путей с проезжей частью перпендикулярных улиц, и подрядчик его придерживается.
"Уже закончены два пересечения – с улицами Ивановской и Лифанова, здесь полностью выполнены все конструктивные решения, остаётся только стыковка. Дальше жителей ожидает закрытие на других участках – в работе сейчас пересечения с улицами Индустриализации, Работницы, и дальше подрядчик будет двигаться в сторону улицы Розалии Землячки. Погода позволяет работать без остановки, мы стремимся закончить все работы в сентябре", – рассказал Матвей Чувашов.
В ходе капремонта будет выполнено устройство защиты сетей связи, переустройство газопровода. На всем протяжении улицы обновят дорожную одежду трамвайных путей, пересечения и примыкания, обустроят новые посадочные площадки и установят новые павильоны. Также будет заменена контактная сеть, переустроены сети наружного освещения, появятся два новых светофорных объекта с автоматизированной системой управления дорожным движением.
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