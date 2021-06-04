Трамвайные пути на улице Уральской в Перми ремонтируют с опережением графика

Капитальный ремонт трамвайных путей на улице Уральской от перекрёстка улиц Уральской и Розалии Землячки до улицы 1905 года, а также разворотного кольца «Висим» стартовал в январе. Работы выполняет АО «Перминжсельстрой» по заказу МКУ «Пермблагоустройство». Уже отремонтировано 2 км трамвайных путей, всего предстоит обновить 2,5 км путей. Планируется, что осенью по новым рельсам будет запущено трамвайное движение.

По словам главного инженера МКУ «Пермблагоустройство» Матвея Чувашова, составлен график проведения работ на пересечениях трамвайных путей с проезжей частью перпендикулярных улиц, и подрядчик его придерживается.

"Уже закончены два пересечения – с улицами Ивановской и Лифанова, здесь полностью выполнены все конструктивные решения, остаётся только стыковка. Дальше жителей ожидает закрытие на других участках – в работе сейчас пересечения с улицами Индустриализации, Работницы, и дальше подрядчик будет двигаться в сторону улицы Розалии Землячки. Погода позволяет работать без остановки, мы стремимся закончить все работы в сентябре", – рассказал Матвей Чувашов.

В ходе капремонта будет выполнено устройство защиты сетей связи, переустройство газопровода. На всем протяжении улицы обновят дорожную одежду трамвайных путей, пересечения и примыкания, обустроят новые посадочные площадки и установят новые павильоны. Также будет заменена контактная сеть, переустроены сети наружного освещения, появятся два новых светофорных объекта с автоматизированной системой управления дорожным движением.