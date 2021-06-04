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В День любви, семьи и верности пермские загсы продлят рабочий день
Из-за большого числа желающих зарегистрировать брак 8 июля некоторые отделы ЗАГС будут работать до 21:00 и даже до 22:00. Желающим пожениться именно в эту дату необходимо подать заявление до 8 июня.
День семьи, любви и верности – праздник, который отмечается в России 8 июля. Он приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Для россиян этот праздник является поводом, чтобы собраться всей семьёй и провести время вместе. Среди молодых пар хорошей приметой считается в этот день просить благословения у родителей на дальнейшую семейную жизнь. Многие влюбленные пары в этот день регистрируют брак.
В управлении ЗАГС администрации Перми принято решение о продлении работы отделов 8 июля, чтобы зарегистрировать всех желающих.
В частности, Индустриальный отдел ЗАГС будет работать с 09:00 до 18:00, обед – с 13:00 до 13:48, Свердловский, Мотовилихинский, Ленинский, Дзержинский, Кировский отделы ЗАГС – с 09:00 до 21:00, обед – с 13:00 до 13:48, Орджоникидзевский отдел ЗАГС – с 09:00 до 22:00, обед – с 13:00 до 13:48.
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