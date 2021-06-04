Пермяки могут стать экодобровольцами

Пермский экологический фестиваль «Живое всё» открыл регистрацию на акцию «Экодоброволец». Жители смогут поучаствовать в субботниках, изготовить домики для насекомых и высадить ягоды для птиц в долинах малых рек.Цех №5 завода Шпагина и прилегающая к нему территория 25 и 26 июня превратятся в единое эко-пространство. В конце июня городское управление по экологии и природопользованию проведёт здесь экофест. Мероприятие пройдет при поддержке правительства Пермского края и администрацит города Перми.Все желающие смогут поучаствовать в мероприятиях «Экодобровольца» оба дня (25 и 26 июня) или же выбрать только одно событие.Так, 25 июня можно будет высадить болотные растения и заняться плоггингом на реке Данилиха (улица Овчинникова, 2), на «Птичьих угодьях» на реке Гусянка (улица Коломенская, 3), высадить ягодные растения для птиц. В муниципальном приюте для безнадзорных животных (улица Верхнемуллинская, 106а) можно будет помочь в проведении субботника, поухаживать за растениями в Ботаническом саду ПГНИУ (улица Генкеля, 7Б), принять участие в очистке долины реки Безгодовка (остановка «Лабинская»). 26 июня пройдут субботники в Серебрянском парке (Серебрянский проспект,19), на реке Мулянка (улица 2-я Мулянская, 17) и в долине реки Егошихи (улица Весёлая, 1). Пройдёт субботник и в Закамском приюте для собак (улица Пензенская, 72), в Саду Соловьёв (улица Гайдара, 3) будут устанавливать домики для насекомых.