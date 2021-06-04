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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.06.2021

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Задержаны подозреваемые в убийстве 35-летней туристки из Перми

Печальной новостью сегодня закончились поиски 36-летней туристки из Перми Анастасии Пыхтеевой, которая пять дней назад пропала на территории Свердловской области. Она ухала сплавляться на одиночной байдарке по реке Серга и перестала выходить на связь. Стало известно, что в ее убийстве сознались неоднократно судимый местный житель, находившийся под домашним арестом в подозрении на изнасилование, и его подруга. Якобы они скрывались в лесу. Видимо, туристка из Перми на них случайно набрела.

Опубликовано: 04.06.2021 в 08:20 в рубрике - Вести Пермь

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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.06.2021

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