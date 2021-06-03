«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.06.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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«Золотая шайба»: в Перми подвели итоги Суперфинала Всероссийских соревнований юных хоккеистов
В Перми завершился Суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова. На площадках УДС «Молот» и СК им. В.П. Сухарева в течение 5 дней сражались 24 лучшие дворовые команды из регионов России. В этом году установлен рекорд по количеству участников «Золотой шайбы». В России соревнования объединили 89 тысяч ребят. В Пермском крае на старт регионального этапа вышло 73 команды и 1 700 юных хоккеистов. Традиция, которой уже более полувека остается неизменной. В матчах участвуют не профессиональные, а дворовые команды.
03.06.2021 в 12:59
03.06.2021 в 12:52
03.06.2021 в 12:43
03.06.2021 в 12:33
02.06.2021 в 17:40
«Золотая шайба»: в Перми подвели итоги Суперфинала Всероссийских соревнований юных хоккеистов
В Перми завершился Суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова. На площадках УДС «Молот» и СК им. В.П. Сухарева в течение 5 дней сражались 24 лучшие дворовые команды из регионов России. В этом году установлен рекорд по количеству участников «Золотой шайбы». В России соревнования объединили 89 тысяч ребят. В Пермском крае на старт регионального этапа вышло 73 команды и 1 700 юных хоккеистов. Традиция, которой уже более полувека остается неизменной. В матчах участвуют не профессиональные, а дворовые команды.
03.06.2021 в 12:59
02.06.2021 в 14:40
02.06.2021 в 09:15
24.05.2021 в 09:24
16.04.2021 в 12:59
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.06.2021
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Вода живая и мёртвая: можно ли купаться на прикамских пляжах?
В крае выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19
Процессами на нефтяном месторождении можно управлять из кабинета
Капремонт-2021: в Губахе делают энергоэффективный ремонт фасадов
Полицейские нашли заблудившихся в лесу подростков
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