← Вода живая и мёртвая: можно ли купаться на прикамских пляжах?
Пермские школы вошли в рейтинг лучших для поступления в технические вузы
Для составления рейтинга использовались данные о поступлении абитуриентов в 37 ведущих вузов страны естественно-математического и инженерно-технического профилей. Это результаты поступления 60 тысяч выпускников из 10 тысяч школ.
От Пермского края в рейтинг попали шесть школ. Это пермские лицеи №1 и №2, школы №146 и №9, кунгурский лицей №1 и березниковская школа №3.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Вода живая и мёртвая: можно ли купаться на прикамских пляжах?
В крае выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19
Процессами на нефтяном месторождении можно управлять из кабинета
Капремонт-2021: в Губахе делают энергоэффективный ремонт фасадов
Полицейские нашли заблудившихся в лесу подростков
МФЦ Прикамья принимают заявки на подключение частных домов к газу
Главный подарок ко Дню города - новый участок набережной
В сквере Театра оперы и балета убирают аварийные деревья
В школах Перми станет больше молодых специалистов
В Перми представят произведения русского авангардного искусства
Добавить комментарий: