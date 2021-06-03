Вода живая и мёртвая: можно ли купаться на прикамских пляжах?

Роспотребнадзор проверил качество воды в местах массового купания и отдыха. Всего по краю таких официальных пляжей 16. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии анализировали воду на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели. В итоге, загрязнения нашли в пяти случаях. Роспотребнадзор РФ по Пермскому краю: «Результаты исследований показали несоответствие качества воды гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в районе пляжей на реке Каме в Осе, в Пермском районе около курорта «Усть-Качка», в Перми на пляже КамГЭС, на реке Сылве в поселке Новые Ляды и на Мотовилихинском пруду. По микробиологическим и паразитологическим показателям не соответствуют нормативам пробы воды, отобранные в реке Сылве (пос. Новые Ляды). Кроме этого, не отвечают санитарным требованиям по микробиологическим показателям пробы песка».

По состоянию на 02.06.2021 г. отбор проб проведен на 15 водоемах за исключением пляжа в Кировском районе Перми в связи с высоким уровнем воды.