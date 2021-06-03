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В крае выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 57 758. В числе 98 новых инфицированных 49 пациентов мужского пола, 49 – женского, среди заболевших 10 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 22 человека, от 30 до 49 лет – 30 человек, 20 в возрасте 50-64 и 16 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение.
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