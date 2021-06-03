Процессами на нефтяном месторождении можно управлять из кабинета

В Куединском районе завершена реконструкция в цехе добычи нефти и газа №3. Установлено новое оборудование. Теперь все процессы контролируются дистанционно. В своё время можно было только представить, рассказала Ольга Чугунова, что процессами на нефтяном месторождении можно будет управлять из кабинета. Все данные отражаются на мониторе, задача оператора - следить, чтобы все узлы и агрегаты работали без сбоев.

Ольга Чугунова, оператор пульта управления ЦДНГ № 3 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Раньше мы использовали для получения информации телефоны и рации, на данный момент всё уже автоматически поступает на наши компьютеры".

Технологии приходят на помощь, а параллельно идёт обновление объектов. Руководитель пермских нефтедобытчиков Олег Третьяков осмотрел новые стальные резервуары, сепарационные установки - наименований много - объединяет их то, что построены с нуля или капитально отремонтированы. Олег Третьяков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Буквально ещё лет десять назад здесь была совершенно другая картина. Сегодня это очень высокотехнологичное производство, за последние только два года сюда было вложено без малого более 300 миллионов рублей".

По словам специалистов, обновление необходимо, особенно, когда речь идёт о юге Пермского края, где объёмы нефтедобычи растут, запускаются в работу новые скважины – соответственно, всё оборудование должно работать, как часы. Ежегодно нефтяники вкладывают миллионы рублей в развитие социальной инфраструктуры края, точно так же большие средства инвестируются в развитие производственных мощностей.

В режиме постоянного обновления живут, по сути, все объекты лукойловцев. Газокомпрессорная станция Кокуй в Кунгурском районе после масштабной реконструкции вышла на новый уровень мощности. Реконструкция станции стала одним из крупнейших проектов последних лет - именно сюда поступает природный и попутный нефтяной газ с месторождений юга Прикамья, и точно так же технологии помогают - сотрудники могут контролировать процессы дистанционно.

Вадим Меркурьев, старший оператор-машинист ГКС «Кокуй» ЦДНГ № 10 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Отсюда я могу управлять практически всеми процессами - пуск, остановка, запуск компрессора и всех вспомогательных узлов и механизмов".

Так что работы хватает, говорят нефтяники, - и в полях, и в кабинетах. Ольга Чугунова, например, на трудовом посту уже 20 лет, сейчас делится накопленным опытом с молодёжью, которая проходит в цехе стажировку.

