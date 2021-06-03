Капремонт-2021: в Губахе делают энергоэффективный ремонт фасадов

В этом году по программе капитального ремонта в Прикамье будет приведено в порядок 65 многоквартирных домов, строительно-монтажные работы пройдут еще в 628 зданиях. Об этом сообщили в краевом правительстве. Заявлено, что помимо внешнего облика упор делается на утепление стен и применение энергоэффективных технологий. Как это происходит в Губахе?Капитальный ремонт дома на улице Ленина в Губахе идет активными темпами. Ирина Бабкина за ходом работ следит лично. Здесь уже появился новый фасад.

Ирина Бабкина: "Капремонт для нашего дома очень долгожданный, нам очень нравится, что в нашем городе наконец-то улицы стали приобретать благородный вид. Хочется, чтобы это продолжалось".

Дом по улице Ленина участвует в региональной программе капремонта. Сейчас идет реконструкция шести зданий. Помимо свежего облика, подрядчик также утепляет стены. Теплоизоляция повышается на 30 процентов.

Губаха стала первым городом Прикамья, где делают энергоэффективный ремонт фасадов. Всего до конца 2022 года Фонд капитального ремонта планирует отреставрировать больше 20 домов по главной улице города.Уже к концу следующего года здесь будет создан единый архитектурный ансамбль. Оценил промежуточные результаты программы советник губернатора Прикамья Роман Водянов.

Роман Водянов, советник губернатора Пермского края: "Такого подхода к ремонту фасадов, как в Губахе, нет нигде. Монтаж бескаркасной системы утепления в пять раз быстрее любой другой навесной системы, а срок службы составляет более 30 лет. Я думаю, что другим муниципалитетам надо брать пример с Губахи".

Реализовать проект удалось после подписания четырехстороннего соглашения между Правительством региона, Фондом капитального ремонта, ПАО «Метафракс» и Администрацией округа.

Николай Лазейкин, глава Губахинского городского округа: "Самое главное, здесь решаются большие элементы капитального ремонта самих домов. Есть проблемы с одним подрядчиком, но как нам на совещании фонд капремонта сказал, в июне он будет заменен".Помимо Губахи в программе реновации также другие территория Прикамья. До конца года Фонд капремонта должен полностью отремонтировать 65 многоквартирных домов и провести строительно-монтажные работы в 628 зданиях региона.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Внедрение энергоэффективных технологий при капитальном ремонте особенно актуально для наших северных районов. При использовании мы не только сократим расходы жителей на ЖКХ, но и увеличим срок эксплуатации жилого фонда».

А что касается дома в Губахе – впереди у жильцов ремонт крыши.