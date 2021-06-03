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Полицейские нашли заблудившихся в лесу подростков
Для поиска детей незамедлительно были сформированы розыскные группы, в состав которых вошел госавтоинспектор капитан Андрей Морозов. Страж порядка — охотник со стажем. Он связался с мальчиками, успокоил их и попросил встать лицом к солнцу и точно описать местность, где они находятся. Морозов подсказал подросткам, в каком направлении им необходимо двигаться и корректировал маршрут детей. Ребята, выполняя указания, вскоре вырвались из лесного плена.
Как оказалось, дети пошли из деревни Киприно в гости к своим друзьям в Нововознесенск. Путь длинный — 14 километров. Решили известную дорогу сократить и заблудились. Им преграждали путь то болото, то непроходимые заросли. Хорошо, что с собой у ребят была вода и немого продуктов на перекус.
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