Полицейские нашли заблудившихся в лесу подростков

В лесу между деревнями Киприно и Нововознесенск Очёрского округа заблудились двое подростков 12 и 14 лет. Мальчики блуждали по лесу и не могли из него выбраться. Благо, что у одного из них с собой был сотовый телефон, с помощью которого он сообщил в правоохранительные органы о том, что они с приятелем попали в беду.Для поиска детей незамедлительно были сформированы розыскные группы, в состав которых вошел госавтоинспектор капитан Андрей Морозов. Страж порядка — охотник со стажем. Он связался с мальчиками, успокоил их и попросил встать лицом к солнцу и точно описать местность, где они находятся. Морозов подсказал подросткам, в каком направлении им необходимо двигаться и корректировал маршрут детей. Ребята, выполняя указания, вскоре вырвались из лесного плена.Как оказалось, дети пошли из деревни Киприно в гости к своим друзьям в Нововознесенск. Путь длинный — 14 километров. Решили известную дорогу сократить и заблудились. Им преграждали путь то болото, то непроходимые заросли. Хорошо, что с собой у ребят была вода и немого продуктов на перекус.