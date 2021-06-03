МФЦ Прикамья принимают заявки на подключение частных домов к газу

Многофункциональные центры Прикамья начали принимать заявки на подключение частных домов к газу. Раньше воспользоваться такой услугой могли только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Теперь обычные люди могут обратиться с запросом о предоставлении технических условий на газификацию, а также оставить заявку на заключение договора о подключении объекта к сети газораспределения и получить готовые технические условия. Затем заявление передается в ресурсоснабжающую организацию, специалисты которой в установленные законом сроки должны принять решение и направить результат в многофункциональный центр.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ставил региональным властям задачу обеспечить доступ к максимальному числу услуг через единое окно. Это позволит жителям удобно и комфортно решать свои проблемы, посетив любой офис МФЦ, находящийся в шаговой доступности.

Светлана Завьялова, начальник отдела по работе с органами власти ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»: "В любой филиал МФЦ за данной услугой можно обратиться, независимо от того, в каком муниципальном образовании Пермского края расположен объект недвижимости, который нужно газифицировать. Получение услуг в филиалах МФЦ действительно удобно. Это облегчает процесс присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения".

