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МФЦ Прикамья принимают заявки на подключение частных домов к газу
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ставил региональным властям задачу обеспечить доступ к максимальному числу услуг через единое окно. Это позволит жителям удобно и комфортно решать свои проблемы, посетив любой офис МФЦ, находящийся в шаговой доступности.
Светлана Завьялова, начальник отдела по работе с органами власти ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»: "В любой филиал МФЦ за данной услугой можно обратиться, независимо от того, в каком муниципальном образовании Пермского края расположен объект недвижимости, который нужно газифицировать. Получение услуг в филиалах МФЦ действительно удобно. Это облегчает процесс присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения".
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