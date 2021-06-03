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Главный подарок ко Дню города - новый участок набережной
Большой амфитеатр - действительно большой. Размер площадки позволяет проводить мероприятия любого уровня. Ещё интересная деталь – это акустика. Звук отражается от зрительских мест, так что артистов будет слышно очень хорошо. Качество выполненных работ проинспектировали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Дёмкин. Глава региона прошёлся по дорожкам с мороженым в руках. Окружающая обстановка, несмотря на рабочий визит, настраивает на отдых.
Подрядчик: "Это светящиеся качели, представлены в количестве 7 штук. Они светятся разным цветом".
Большое внимание уделено озеленению – уложен газон, высажены кустарники, цветники. Излюбленное место отдыха меняется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Подрядчик выполняет работы своевременно. Оценили качество, считаю, что качество на высоком уровне, и это одна из точек, которые мы вместе с городскими властями реализуем к празднованию 300-летия Перми". Следующий этап преобразований набережной расположился после Коммунального моста и до территории «Порт Пермь». В этом месте сосредоточены спортивные площадки. Открытие запланировано на осень этого года.
Алексей Дёмкин, глава Перми: "Основная задача - быстрее ввести объект в эксплуатацию, передать объект району, чтобы они ухаживали и содержали, присматривали, для того чтобы люди черпали энергию нашей реки". Уже есть на что посмотреть. Здесь и сейчас можно найти развлечение по душе. Стартовали «Выходные на набережной». По пятницам и субботам интерактивные площадки, аниматоры, актеры уличного театра, музыканты.
Полюбоваться закатом на Каме на реконструированном участке лаунж-зоны от большой детской площадки до Коммунального моста можно будет с 12 июня в День города и День России.
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