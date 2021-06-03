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В сквере Театра оперы и балета убирают аварийные деревья

В сквере Театра оперы и балета в Перми начался ремонт. В этом сезоне здесь должны установить новые скамейки, урны, обустроить детскую площадку и цветники. Городские власти запланировали посадить вязы и липы, но это произойдет только осенью. А вот уже в ближайшее время должны убрать три десятка аварийных деревьев. Также в сквере высадят более 10 тысяч многолетних растений: тысячелистник, герань, манжетку и нарцисс.
Артём Федотов, директор МКУ «Благоустройство Ленинского района»: "Что касается ремонта сквера, непосредственно лестниц. Они будут выполнены гранитной плиткой. Сквер к концу строительного периода должен преобразиться. Срок стоит 14 октября, что естественно для нашего региона, я думаю, что все работы будут выполнены намного раньше".

Опубликовано: 03.06.2021 в 09:43 в рубрике - Вести Пермь

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