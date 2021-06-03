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В сквере Театра оперы и балета убирают аварийные деревья
Артём Федотов, директор МКУ «Благоустройство Ленинского района»: "Что касается ремонта сквера, непосредственно лестниц. Они будут выполнены гранитной плиткой. Сквер к концу строительного периода должен преобразиться. Срок стоит 14 октября, что естественно для нашего региона, я думаю, что все работы будут выполнены намного раньше".
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