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В школах Перми станет больше молодых специалистов
Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, ежегодно в школы города приходят более 300 молодых специалистов и 85% из них остаются работать в образовательных учреждениях.
Несмотря на это в школы города постоянно требуются квалифицированные педагоги. В школах Перми особенно ждут учителей начальных классов, учителей математики, физики, информатики, английского языка.
Для поступающих в ПГГПУ в 2021 году есть уникальная возможность обучаться по программам целевого обучения за счёт средств федерального бюджета. Сейчас идёт работа по привлечению талантливых выпускников школ города и края к поступлению на целевое обучение в пермский Педуниверситет.
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