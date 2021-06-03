В Перми представят произведения русского авангардного искусства

С 10 июня по 8 августа в рамках Международного Дягилевского фестиваля в Пермской художественной галерее пройдет выставка «Столпы русского авангарда. Три точки зрения. Николай Ватагин. Георгий Литичевский. Вячеслав Колейчук». Это совместный проект организаторов музыкального форума, Пермской галереи и Московской галереи «ГРОСарт». «Столпы русского авангарда» – это знаковые фигуры новаторов отечественного искусства начала ХХ века: Малевич, Кандинский, Татлин, Ларионов, Кончаловский, Машков, Степанова и др. «Три точки зрения» – взгляд мастерами из наших дней Николаем Ватагиным, Георгием Литичевским и Вячеславом Колейчуком на живописные работы футуристов. Этот взгляд призван «оживить» неповторимые произведения художников-авангардистов для зрителей, чтобы они смогли отчетливее и глубже ощутить уникальную энергетику их художественных открытий.
Всего в рамках Дягилевского фестиваля, который пройдет с 10 по 20 июня, состоится порядка 90 различных мероприятий. Масштабная программа включает в себя последние достижения современного европейского театра и актуальные музыкальные тенденции.
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