← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.06.2021
В Перми представят произведения русского авангардного искусства →
В Дзержинском районе открываются городские ярмарки
Здесь будут представлены мясные деликатесы, сушеные ягоды и грибы, изделия ручной работы пермских мастеров, кондитерские изделия и много других товаров.
Напомним, организатором городских ярмарок выступает МКУ «Пермский центр бизнеса». Места предпринимателям предоставляются бесплатно.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.06.2021
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