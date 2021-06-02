«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.06.2021

В Перми неизвестные испортили арт-объект «Легкие города», расположенный возле планетария. Это четырехметровое металлическое дерево, ветви и листья которого выполнены в форме человеческих легких. Ствол дерева покрашен в цвет меди, а листья и ветви - бирюзовые, оттенка медной патины, потому что оно стоит в долине реки Егошихи, на которой раньше был медеплавильный завод. Вандалы пока не найдены.