Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Билеты на "Дягилевский фестиваль" разлетаются как горячие пирожки

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.06.2021 →

Пермские дзюдоисты боролись за Кубок главы Перми

В спорткомплексе "Победа" прошел юбилейный 20-й командный турнир по дзюдо "Кубок Главы Перми", посвященный "Дню защиты детей". По настроению это большой спортивный праздник для ребят 9- 12 лет, занимающихся в городских и краевых секциях. Ежегодно меняется локация, но не формат: на татами по очереди проводят бои представители разных школ, результаты идут в зачёт команды.
За переходящий Кубок развернулась нешуточная борьба. В составе 18 команд за победу состязались 176 человек. По правилам, к участию допускают спортсменов со стажем не менее двух лет, тем не менее, для многих такой уровень оказался первым серьёзным. В итоге, первое место и трофей среди мальчиков завоевал коллектив спортшколы олимпийского резерва "Витязь", в зачёте девочек- школа «Пермский Кодокан».

Метки: Спорт, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 02.06.2021 в 17:55 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Билеты на "Дягилевский фестиваль" разлетаются как горячие пирожки

Пострадавшую от нападения старшеклассника учительницу выписали из больницы

ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности

Жителя Березников отправили в колонию за пьяную езду

«Синергия» представила линейку плунжерных насосов высокого давления

В Перми стартовала летняя оздоровительная кампания

В краевой избирательной комиссии прошла встреча с лидерами десяти политических партий

Всё о пособиях и пенсии: Пенсионный фонд проводит горячую линию

В Чусовом полицейские раскрыли кражу скамеек подростками

В Перми стартует новый сезон проекта «Выходные на набережной»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Билеты на "Дягилевский фестиваль" разлетаются как горячие пирожки

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.06.2021 →

Обратите внимание

в Перми

Вандалы испортили арт-объект «Легкие города»
В Перми неизвестные испортили арт-объект «Легкие города», расположенный возле планетария. Это четырехметровое металлическое дерево, ветви и листья которого выполнены в форме человеческих легких. Ствол дерева покрашен в цвет меди, а листья и ветви - бирюзовые, оттенка медной патины, потому что оно стоит в долине реки Егошихи, на которой раньше был медеплавильный завод. Вандалы пока не найдены.
02.06.2021 в 17:40

Метки: Происшествия, в Перми, Культура

В Перми стартовала летняя оздоровительная кампания
Планируется, что в этом году всеми формами отдыха, оздоровления и занятости будет охвачено более 53 тысячи детей. Они отдохнут в лагерях досуга и отдыха, на площадках при школах, также дети смогут посещать спортплощадки и даже устраиваться на работу.
02.06.2021 в 13:43

Метки: Образование, Здоровье, в Перми

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди спорткомплекса «Олимпия»
Власти Перми выдали разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди спорткомплекса «Олимпия». Во второй очереди планируется расположить детские бассейны, один из которых будет предназначен для занятий по программе «Мать и дитя», фитнес-центр и зал для единоборств. Вместимость 3-этажного корпуса – 421 человек. Общая площадь составляет 10 516 кв. метров.
02.06.2021 в 10:05

Метки: Спорт, Общество, в Перми, Официально

В Перми ко Дню города откроют зону отдыха на набережной Камы
Несколько лет городские власти занимаются масштабной реконструкцией сквера на нижней части набережной реки Камы. Место отдыха преображается в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» с участием федерального и краевого бюджетов. С 12 июня можно будет прогуляться и найти развлечение по душе на следующем открытом после реконструкции участке набережной – от большой детской площадки до нового амфитеатра.
02.06.2021 в 08:20

Метки: Общество, Культура, в Перми

В лесах Прикамья до сентября вводят особый противопожарный режим
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление «Об установлении особого противопожарного режима в лесах на территории Пермского края». С 7 июня и до 10 сентября вводится особый противопожарный режим. Такие меры принимаются ежегодно с наступлением сухой теплой погоды и повышением пожарной опасности.
28.05.2021 в 15:22

Метки: Горячая тема, в Пермском крае, в Перми

В России

COVID-19: в крае выявлено 97 новых случаев заражения
Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19: 20 человек проходят лечение в больницах, 77 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
02.06.2021 в 14:40

Метки: Здоровье, в Пермском крае, В России, Официально

Владимир Путин пообщался с многодетной семьей из Лысьвы
Президент России Владимир Путин с помощью видеосвязи встретился с семьями, награжденными орденом
02.06.2021 в 09:15

Метки: Общество, Власть, В России, в Пермском крае

В Перми пройдет фестиваль анимационных фильмов киностудии «Союзмультфильм»
В Перми 29 и 30 мая на Заводе Шпагина состоится III Фестиваль анимационных фильмов киностудии «Союзмультфильм». Событие пройдет при поддержке Министерства культуры Пермского края.
24.05.2021 в 09:24

Метки: Культура, В России, Кино

Пермь вернет статус одного из центров российского бокса
В ближайшие два месяца Пермский край и Федерация бокса России намерены подписать соглашение о сотрудничестве, в результате которого столица Прикамья должна вернуть себе статус одного из центров российского бокса. Еще недавно Пермь принимала Чемпионат Европы, - потенциал остался, а поддержки стало меньше. Новый губернатор не прочь вернуть региону былую славу, тем более что Прикамье стабильно остается местом, где воспитывают сильнейших боксеров.
16.04.2021 в 12:59

Метки: Спорт, В России

В Перми стартовала реконструкция сквера у гостиницы «Урал»
Подрядная организация приступила к демонтажу покрытия тротуаров. В сквере выполнят устройство наружного освещения, обновят зелёные насаждения, установят новые малые архитектурные формы. Завершится благоустройство сквера в 2022 году.
15.04.2021 в 16:53

Метки: В России

Лента новостей RSS каналы

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.06.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.06.2021

Пермские дзюдоисты боролись за Кубок главы ПермиПермские дзюдоисты боролись за Кубок главы Перми

Вандалы испортили арт-объект «Легкие города»Вандалы испортили арт-объект «Легкие города»

Как в сказке: по улицам Кудымкара разъезжает печьКак в сказке: по улицам Кудымкара разъезжает печь

Билеты на "Дягилевский фестиваль" разлетаются как горячие пирожки

Пострадавшую от нападения старшеклассника учительницу выписали из больницыПострадавшую от нападения старшеклассника учительницу выписали из больницы

ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности

Жителя Березников отправили в колонию за пьяную езду

В Перми горело заброшенное двухэтажное здание

COVID-19: в крае выявлено 97 новых случаев зараженияCOVID-19: в крае выявлено 97 новых случаев заражения

«Синергия» представила линейку плунжерных насосов высокого давления«Синергия» представила линейку плунжерных насосов высокого давления

В Перми стартовала летняя оздоровительная кампанияВ Перми стартовала летняя оздоровительная кампания

В краевой избирательной комиссии прошла встреча с лидерами десяти политических партийВ краевой избирательной комиссии прошла встреча с лидерами десяти политических партий

Всё о пособиях и пенсии: Пенсионный фонд проводит горячую линию

Браконьеров, убивших двух лосей, суд отправил в колонию строгого режимаБраконьеров, убивших двух лосей, суд отправил в колонию строгого режима

В Чусовом полицейские раскрыли кражу скамеек подросткамиВ Чусовом полицейские раскрыли кражу скамеек подростками

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди спорткомплекса «Олимпия»Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди спорткомплекса «Олимпия»

Футбольный клуб «Амкар» заручился поддержкой первого официального спонсораФутбольный клуб «Амкар» заручился поддержкой первого официального спонсора

Владимир Путин пообщался с многодетной семьей из ЛысьвыВладимир Путин пообщался с многодетной семьей из Лысьвы

В Перми стартует новый сезон проекта «Выходные на набережной»В Перми стартует новый сезон проекта «Выходные на набережной»

В Перми ко Дню города откроют зону отдыха на набережной КамыВ Перми ко Дню города откроют зону отдыха на набережной Камы

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.06.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.06.2021

В Перми отпраздновали День защиты детейВ Перми отпраздновали День защиты детей

"Да будет искусство!" - большой праздник ко Дню защиты детей

У ДК им. Солдатова уберут 2-метровые статуи лётчиков

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную