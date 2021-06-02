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Пермские дзюдоисты боролись за Кубок главы Перми
В спорткомплексе "Победа" прошел юбилейный 20-й командный турнир по дзюдо "Кубок Главы Перми", посвященный "Дню защиты детей". По настроению это большой спортивный праздник для ребят 9- 12 лет, занимающихся в городских и краевых секциях. Ежегодно меняется локация, но не формат: на татами по очереди проводят бои представители разных школ, результаты идут в зачёт команды.
За переходящий Кубок развернулась нешуточная борьба. В составе 18 команд за победу состязались 176 человек. По правилам, к участию допускают спортсменов со стажем не менее двух лет, тем не менее, для многих такой уровень оказался первым серьёзным. В итоге, первое место и трофей среди мальчиков завоевал коллектив спортшколы олимпийского резерва "Витязь", в зачёте девочек- школа «Пермский Кодокан».
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