Билеты на "Дягилевский фестиваль" разлетаются как горячие пирожки

В Пермском театре оперы и балета стартовал второй этап продажи билетов на "Дягилевский фестиваль", который откроется 10 июня и продлится 11 дней. Места в залах на некоторые концерты уже традиционно распроданы. В основном, на выступления знаменитого дирижёра Теодора Курентзиса. Билетов нет ни в кассе, где еще до открытия образовалась небольшая очередь, нельзя купить их и онлайн на сайте. Сейчас появилась вторая партия билетов на другие мероприятия. Цены начинаются от 300 рублей и доходят до 20 тысяч.