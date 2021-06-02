Пострадавшую от нападения старшеклассника учительницу выписали из больницы

Учительница из Березников, пострадавшая от противоправных действий десятиклассника, сегодня выписана из Пермской краевой клинической больницы.Во время лечения Людмилу Ишменеву навестил глава региона Дмитрий Махонин. Он поинтересовался ее самочувствием, пожелал скорейшего выздоровления и отметил, что «она учитель и человек с большой буквы».Как рассказал главврач ПККБ Анатолий Касатов, лечение пациентки заняло 12 дней. Операцию в Перми провели 21 мая лучшие хирурги краевой клинической больницы, и уже через три дня, 24 мая, педагога перевели из реанимации в общую палату. В последние 9 дней она проходила курс восстановления.