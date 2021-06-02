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Пострадавшую от нападения старшеклассника учительницу выписали из больницы
Во время лечения Людмилу Ишменеву навестил глава региона Дмитрий Махонин. Он поинтересовался ее самочувствием, пожелал скорейшего выздоровления и отметил, что «она учитель и человек с большой буквы».
Как рассказал главврач ПККБ Анатолий Касатов, лечение пациентки заняло 12 дней. Операцию в Перми провели 21 мая лучшие хирурги краевой клинической больницы, и уже через три дня, 24 мая, педагога перевели из реанимации в общую палату. В последние 9 дней она проходила курс восстановления.
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