ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности

Центральный банк России опубликовал на своем сайте список компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности. В перечне из 1800 организаций есть 15 прикамских. В основном здесь - различные микрофинансовые организации с отсутствием лицензии, когда черные кредиторы привлекают деньги граждан, не имея на это официального разрешения. Также присутствуют три предприятия, очень похожие на финансовую пирамиду: «Инвестиционная группа "Свободный капитал", общество «Кард-драйв» и потребительский инвестиционный кооператив «Омега Групп».Валерий Лях, директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центрального Банка России: «Мы публикуем этот список, чтобы подсветить деятельность недобросовестных и нелегальных компаний. Банк России не применяет меры воздействия. Его задача — мониторинг, раннее обнаружение с помощью региональной сети, обращений и передача в уполномоченные органы для принятия соответствующих мер. Мы координируемся с органами и организациями, чтобы нелегальные участники финансового рынка уходили с него как можно быстрее».

