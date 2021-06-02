Жителя Березников отправили в колонию за пьяную езду
Пермский районный суд вынес приговор 28-летнему жителю Березников за вождение в пьяном виде. Ему назначено наказание в виде двух лет заключения в колонии общего режима и запрета заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на срок 2 года 10 месяцев. Злоумышленника задержали в декабре прошлого года на Восточном обходе. Сотрудники ДПС заметили автомобиль «Лада Веста», водитель которого нарушал правила и создавал аварийную ситуацию. В результате преследования отечественная легковушка была остановлена. Мужчина забаррикадировался в машине и отказался предоставить документы. Сотрудники полиции разблокировали автомобиль через открытое окно и вызволили березниковца из салона.
Нарушитель с явными признаками алкогольного опьянения набросился на одного из госавтоинспекторов с кулаками и ударил его несколько раз по лицу. Чуть позже стало известно, что злостный нарушитель никогда не получал водительских прав и даже не пытался это сделать.
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