Жителя Березников отправили в колонию за пьяную езду

Пермский районный суд вынес приговор 28-летнему жителю Березников за вождение в пьяном виде. Ему назначено наказание в виде двух лет заключения в колонии общего режима и запрета заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на срок 2 года 10 месяцев. Злоумышленника задержали в декабре прошлого года на Восточном обходе. Сотрудники ДПС заметили автомобиль «Лада Веста», водитель которого нарушал правила и создавал аварийную ситуацию. В результате преследования отечественная легковушка была остановлена. Мужчина забаррикадировался в машине и отказался предоставить документы. Сотрудники полиции разблокировали автомобиль через открытое окно и вызволили березниковца из салона.

Нарушитель с явными признаками алкогольного опьянения набросился на одного из госавтоинспекторов с кулаками и ударил его несколько раз по лицу. Чуть позже стало известно, что злостный нарушитель никогда не получал водительских прав и даже не пытался это сделать.