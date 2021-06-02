"Синергия" представила линейку плунжерных насосов высокого давления
Михаил Симанович, инженер отдела договоров завода «Синергия»: "Плунжерная техника весьма и весьма универсальная и оригинальная. Высокотехнологичная и позволяет достигать необходимых целей для заказчика. Решения, которые сейчас есть на рынке, нужно рассматривать их альтернативы. И плунжерная техника — это и есть альтернатива этим решениям".Сегодня «Синергия» - единственное предприятие, выпускающее всю линейку плунжерных насосов высокого давления. Мощность их может достигать до 2.5 тысяч лошадиных сил. И это не предел.
Михаил Симанович, инженер отдела договоров завода «Синергия»: "Здесь мы видим гидравлическую часть насоса, сделана из нержавеющей стали. Ограничено всё лишь потребностью нашего заказчика".
География поставок широкая. Не только Россия, но и другие страны: Казахстан, Узбекистан, Туркменистан.
О перспективах использования насосов в системах поддержания пластового давления руководство компании рассказало на отраслевой конференции. Гости мероприятия — партнеры завода и потенциальные заказчики из разных регионов. Приехали лично убедиться в качестве продукции.Производство и продукцию пермского предприятия высоко оценили как в профессиональном, так и в научном сообществе. Заведующий кафедрой Пермского политеха говорит, коэффициент полезного действия насоса – до 95 процентов. Этого нет у других аналогов.Геннадий Трифанов, заведующий кафедрой «Горная электромеханика» ПНИПУ: "Характеристики их существенно выше, чем характеристики оборудования, которое серийно выпускается другими предприятиями. При той же мощности оно имеет меньшую массу и более высокий коэффициент полезного действия".
Плунжерные насосы — это серийная продукция. На заводе также постоянно ведутся и новые разработки. Ранее предприятие презентовало первый российский мобильный буровой комплекс грузоподъемностью 225 тонн.
За годы работы компания изготовила и поставила больше 5 тысяч плунжерных насосов, около 4 тысяч насосных установок и больше 200 тысяч запорной аппаратуры на высокое и низкое давление.
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