В Перми стартовала летняя оздоровительная кампания. Планируется, что в этом году всеми формами отдыха, оздоровления и занятости будет охвачено более 53 тысячи детей. Они отдохнут в лагерях досуга и отдыха, на площадках при школах, также дети смогут посещать спортплощадки и даже устраиваться на работу.1 июня к работе приступили более 100 городских лагерей досуга и отдыха, в разновозрастных отрядах отдохнут порядка 15 тысяч школьников.Лагеря «Звёздный» и «Сосновый бор» получили все разрешительные документы, в том числе санитарно-эпидемиологические заключения, акты межведомственной приёмки, и уже приняли порядка 600 детей.