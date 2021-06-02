В Перми стартовала летняя оздоровительная кампания

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1 июня к работе приступили более 100 городских лагерей досуга и отдыха, в разновозрастных отрядах отдохнут порядка 15 тысяч школьников.
Лагеря «Звёздный» и «Сосновый бор» получили все разрешительные документы, в том числе санитарно-эпидемиологические заключения, акты межведомственной приёмки, и уже приняли порядка 600 детей.
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