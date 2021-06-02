В краевой избирательной комиссии прошла встреча с лидерами десяти политических партий

В Пермском крае началась подготовка к сентябрьским выборам. Первая встреча с лидерами десяти политических партий прошла сегодня в краевой избирательной комиссии. На семинаре собрались в том числе представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, и "Справедливой России - за правду".

Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Десять политических партий здесь присутствуют для того, чтобы у нас с ними было одинаковое понимание требований избирательного процесса. Тем более, что новации в избирательном праве произошли. Появляется ряд новаций в части проведения агитации в интернете, мы ожидаем соглашения с Центральной избирательной комиссией, с Роскомнадзором".

Выборы состоятся 19 сентября. В единый день голосования жители Прикамья смогут выбрать депутатов Государственной думы, Законодательного Собрания Пермского края и Пермской городской Думы. Возможно, голосование будет проходить в течение трех дней.

Михаил Майоров, политический эксперт: "Этот формат был уже опробован в Пермском крае на выборах в Кунгуре в Кунгурскую городскую думу и хорошо себя зарекомендовал. У людей больше времени и возможностей прийти на избирательный участок, они рассеиваются по времени, нет скопления людей и рисков распространения коронавирусной инфекции. Безопасность избирателей стоит на первом месте".

