Всё о пособиях и пенсии: Пенсионный фонд проводит горячую линию

В Перми, у ТЦ «СпешиLove», разгуливало целое семейство лосей, причем неожиданно большое. Лесные гиганты вышли из леса ночью и попали в камеры уличного наблюдения. В группе 12 особей. Все примерно одинакового размера. Сообщается, что животные дошли до трассы, но, испугавшись машин, развернулись и скрылись в лесу. Зоологи говорят, что лосей гонит из привычных мест обитания человек. Даже один лесоруб способен изменить пути сезонной миграции. Потеряв привычный уклад жизни, лоси часто забредают в города. В последние годы это случается все чаще.