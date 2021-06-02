В Чусовом полицейские раскрыли кражу скамеек подростками

Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух подростков из Чусового, а также ранее судимого 23-летнего уроженца города Березников.Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, 23-летний гражданин решил похитить две скамьи и предложил подростку за денежное вознаграждение совершить кражу. Несовершеннолетний должен был найти соучастника, который за 5000 рублей согласится принять участие в преступлении. Двое подростков похитили скамейки, перенесли их за трансформаторную подстанцию. Молодой человек вывез лавки и продал. Ущерб составил более 17 тысяч рублей. Детям мужчина заплатил 1500 рублей.Полицейские установили всех фигурантов совершения преступления и возбудили уголовное дело, которое в настоящее время передано в суд.