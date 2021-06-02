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В Чусовом полицейские раскрыли кражу скамеек подростками
Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, 23-летний гражданин решил похитить две скамьи и предложил подростку за денежное вознаграждение совершить кражу. Несовершеннолетний должен был найти соучастника, который за 5000 рублей согласится принять участие в преступлении. Двое подростков похитили скамейки, перенесли их за трансформаторную подстанцию. Молодой человек вывез лавки и продал. Ущерб составил более 17 тысяч рублей. Детям мужчина заплатил 1500 рублей.
Полицейские установили всех фигурантов совершения преступления и возбудили уголовное дело, которое в настоящее время передано в суд.
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