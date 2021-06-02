Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми стартует новый сезон проекта «Выходные на набережной»

Всё о пособиях и пенсии: Пенсионный фонд проводит горячую линию →

В Чусовом полицейские раскрыли кражу скамеек подростками

Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух подростков из Чусового, а также ранее судимого 23-летнего уроженца города Березников.
Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, 23-летний гражданин решил похитить две скамьи и предложил подростку за денежное вознаграждение совершить кражу. Несовершеннолетний должен был найти соучастника, который за 5000 рублей согласится принять участие в преступлении. Двое подростков похитили скамейки, перенесли их за трансформаторную подстанцию. Молодой человек вывез лавки и продал. Ущерб составил более 17 тысяч рублей. Детям мужчина заплатил 1500 рублей.
Полицейские установили всех фигурантов совершения преступления и возбудили уголовное дело, которое в настоящее время передано в суд.

Опубликовано: 02.06.2021 в 11:25 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми стартует новый сезон проекта «Выходные на набережной»

В Перми ко Дню города откроют зону отдыха на набережной Камы

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.06.2021

В Перми отпраздновали День защиты детей

"Да будет искусство!" - большой праздник ко Дню защиты детей

У ДК им. Солдатова уберут 2-метровые статуи лётчиков

На пермских пляжах начали работать спасательные посты

Осужденные женщины прочитали сказки для своих детей

Телефоны и дрожжи пытались провезти в исправительную колонию в бревне

В Пермском крае работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми стартует новый сезон проекта «Выходные на набережной»

Всё о пособиях и пенсии: Пенсионный фонд проводит горячую линию →

Обратите внимание

в Перми

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди спорткомплекса «Олимпия»
Власти Перми выдали разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди спорткомплекса «Олимпия». Во второй очереди планируется расположить детские бассейны, один из которых будет предназначен для занятий по программе «Мать и дитя», фитнес-центр и зал для единоборств. Вместимость 3-этажного корпуса – 421 человек. Общая площадь составляет 10 516 кв. метров.
02.06.2021 в 10:05

Метки: Спорт, Общество, в Перми, Официально

В Перми ко Дню города откроют зону отдыха на набережной Камы
Несколько лет городские власти занимаются масштабной реконструкцией сквера на нижней части набережной реки Камы. Место отдыха преображается в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» с участием федерального и краевого бюджетов. С 12 июня можно будет прогуляться и найти развлечение по душе на следующем открытом после реконструкции участке набережной – от большой детской площадки до нового амфитеатра.
02.06.2021 в 08:20

Метки: Общество, Культура, в Перми

В лесах Прикамья до сентября вводят особый противопожарный режим
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление «Об установлении особого противопожарного режима в лесах на территории Пермского края». С 7 июня и до 10 сентября вводится особый противопожарный режим. Такие меры принимаются ежегодно с наступлением сухой теплой погоды и повышением пожарной опасности.
28.05.2021 в 15:22

Метки: Горячая тема, в Пермском крае, в Перми

«Виноват человек». Зоологи объяснили городскую прогулку семейства лосей
В Перми, у ТЦ «СпешиLove», разгуливало целое семейство лосей, причем неожиданно большое. Лесные гиганты вышли из леса ночью и попали в камеры уличного наблюдения. В группе 12 особей. Все примерно одинакового размера. Сообщается, что животные дошли до трассы, но, испугавшись машин, развернулись и скрылись в лесу. Зоологи говорят, что лосей гонит из привычных мест обитания человек. Даже один лесоруб способен изменить пути сезонной миграции. Потеряв привычный уклад жизни, лоси часто забредают в города. В последние годы это случается все чаще.
28.05.2021 в 10:10

Метки: в Перми

В Перми стало одним «бутылочным горлышком» больше
В Перми на ул. Героев Хасана появилась еще одно так называемое
28.05.2021 в 09:43

Метки: Происшествия, Общество, в Пермском крае, в Перми

В России

COVID-19: в крае выявлено 97 новых случаев заражения
Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19: 20 человек проходят лечение в больницах, 77 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
02.06.2021 в 14:40

Метки: Здоровье, в Пермском крае, В России, Официально

Владимир Путин пообщался с многодетной семьей из Лысьвы
Президент России Владимир Путин с помощью видеосвязи встретился с семьями, награжденными орденом
02.06.2021 в 09:15

Метки: Общество, Власть, В России, в Пермском крае

В Перми пройдет фестиваль анимационных фильмов киностудии «Союзмультфильм»
В Перми 29 и 30 мая на Заводе Шпагина состоится III Фестиваль анимационных фильмов киностудии «Союзмультфильм». Событие пройдет при поддержке Министерства культуры Пермского края.
24.05.2021 в 09:24

Метки: Культура, В России, Кино

Пермь вернет статус одного из центров российского бокса
В ближайшие два месяца Пермский край и Федерация бокса России намерены подписать соглашение о сотрудничестве, в результате которого столица Прикамья должна вернуть себе статус одного из центров российского бокса. Еще недавно Пермь принимала Чемпионат Европы, - потенциал остался, а поддержки стало меньше. Новый губернатор не прочь вернуть региону былую славу, тем более что Прикамье стабильно остается местом, где воспитывают сильнейших боксеров.
16.04.2021 в 12:59

Метки: Спорт, В России

В Перми стартовала реконструкция сквера у гостиницы «Урал»
Подрядная организация приступила к демонтажу покрытия тротуаров. В сквере выполнят устройство наружного освещения, обновят зелёные насаждения, установят новые малые архитектурные формы. Завершится благоустройство сквера в 2022 году.
15.04.2021 в 16:53

Метки: В России

Лента новостей RSS каналы

COVID-19: в крае выявлено 97 новых случаев зараженияCOVID-19: в крае выявлено 97 новых случаев заражения

"Синергия" представила линейку плунжерных насосов высокого давления

В Перми стартовала летняя оздоровительная кампанияВ Перми стартовала летняя оздоровительная кампания

В краевой избирательной комиссии прошла встреча с лидерами десяти политических партий

Всё о пособиях и пенсии: Пенсионный фонд проводит горячую линию

Браконьеров, убивших двух лосей, суд отправил в колонию строгого режимаБраконьеров, убивших двух лосей, суд отправил в колонию строгого режима

В Чусовом полицейские раскрыли кражу скамеек подросткамиВ Чусовом полицейские раскрыли кражу скамеек подростками

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди спорткомплекса «Олимпия»Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди спорткомплекса «Олимпия»

Футбольный клуб «Амкар» заручился поддержкой первого официального спонсораФутбольный клуб «Амкар» заручился поддержкой первого официального спонсора

Владимир Путин пообщался с многодетной семьей из ЛысьвыВладимир Путин пообщался с многодетной семьей из Лысьвы

В Перми стартует новый сезон проекта «Выходные на набережной»В Перми стартует новый сезон проекта «Выходные на набережной»

В Перми ко Дню города откроют зону отдыха на набережной КамыВ Перми ко Дню города откроют зону отдыха на набережной Камы

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.06.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.06.2021

В Перми отпраздновали День защиты детейВ Перми отпраздновали День защиты детей

"Да будет искусство!" - большой праздник ко Дню защиты детей

У ДК им. Солдатова уберут 2-метровые статуи лётчиков

На пермских пляжах начали работать спасательные постыНа пермских пляжах начали работать спасательные посты

Осужденные женщины прочитали сказки для своих детей

Телефоны и дрожжи пытались провезти в исправительную колонию в бревне

В Пермском крае работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19

В Перми обсудили проведение Дягилевского фестиваля и Дня города

"Сад памяти": в Александровском округе высадили 5,5 тысяч елей

К 95-летию запуска автобусного движения в Перми выпущена юбилейная транспортная карта

С 1 июня многодетные семьи Перми могут парковаться в центре бесплатно в течение 2 часовС 1 июня многодетные семьи Перми могут парковаться в центре бесплатно в течение 2 часов

"Единая Россия" держит курс на обновление партийных списков

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную