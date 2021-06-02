В Перми стартует новый сезон проекта «Выходные на набережной»

В День защиты детей дан старт новому сезону городского проекта «Выходные на набережной». Масштабный летний фестиваль будет радовать горожан до 12 сентября. По пятницам с 17:00 до 22:00, субботам с 12:00 до 22:00 и воскресеньям с 17:00 до 22:00 набережная будет наполнена самыми разнообразными занятиями и активностями.

Для гостей - игровые площадки и фотозоны, мастер-классы для детей и взрослых, лекции и тренинги, уличный театр, кино, выступления творческих коллективов, спортивные мероприятия и тренировки под открытым небом, интерактивная площадка для детей, интерактивная танцевальная площадка, цикл открытых мероприятий для популяризации здорового образа жизни, серия мероприятий экологической направленности.

Также в рамках проекта «Выходные на набережной» в течение лета пройдут другие фестивали и праздничные события – «Деревня FEST», «МузыКама», фестиваль кино, День города, День молодежи, День семьи, любви и верности и другие.

Все мероприятия пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора. Организаторы обращают внимание на то, что в связи с изменением эпидемиологической обстановки или из-за неблагоприятных погодных условий в программе событий в течение лета возможны изменения.

Подробное расписание и описание всех событий, а также актуальные новости проекта «Выходные на набережной» можно увидеть в официальном сообществе «ВКонтакте» и по официальному хештегу #выходныенанабережной2021.