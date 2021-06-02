← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.06.2021
В Перми стартует новый сезон проекта «Выходные на набережной» →
В Перми ко Дню города откроют зону отдыха на набережной Камы
Несколько лет городские власти занимаются масштабной реконструкцией сквера на нижней части набережной реки Камы. Место отдыха преображается в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» с участием федерального и краевого бюджетов. С 12 июня можно будет прогуляться и найти развлечение по душе на следующем открытом после реконструкции участке набережной – от большой детской площадки до нового амфитеатра.
Для жителей к Дню города будет открыта лаунж-зона. Здесь уложен рулонный газон, установлены светодиодные качели, шезлонги, беседки, скамейки, опоры наружного освещения, устроены тротуары и дорожки, высажены деревья, кустарники и цветники. Также завершены работы по установке модульного туалета, здания «Лекционного павильона», панорамного кафе, здания администрации, склада, большого амфитеатра, они откроются позже.
Осенью на набережной будет открыта спортивная зона.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.06.2021
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