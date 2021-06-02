В Перми ко Дню города откроют зону отдыха на набережной Камы

Несколько лет городские власти занимаются масштабной реконструкцией сквера на нижней части набережной реки Камы. Место отдыха преображается в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» с участием федерального и краевого бюджетов. С 12 июня можно будет прогуляться и найти развлечение по душе на следующем открытом после реконструкции участке набережной – от большой детской площадки до нового амфитеатра.

Для жителей к Дню города будет открыта лаунж-зона. Здесь уложен рулонный газон, установлены светодиодные качели, шезлонги, беседки, скамейки, опоры наружного освещения, устроены тротуары и дорожки, высажены деревья, кустарники и цветники. Также завершены работы по установке модульного туалета, здания «Лекционного павильона», панорамного кафе, здания администрации, склада, большого амфитеатра, они откроются позже.

Осенью на набережной будет открыта спортивная зона.