"Да будет искусство!" - большой праздник ко Дню защиты детей
Коми-Пермяцкий краеведческий музей открыл серию праздников "Да будет искусство!" Мероприятия посвящены Международному дню защиты детей и 135-летию художника П.И. Субботина-Пермяка. События распланированы на всю ближайшую неделю. С 1 по 4 июня в экспозициях музея пройдут различные мероприятия: во время квеста «Тайны музея» участникам потребуется разгадать шифры и головоломки, чтобы найти послание от П.И. Субботина-Пермяка. На занятии «Да будет искусство!» экскурсанты создадут картину «Чаепитие» П.И. Субботина-Пермяка. Пройдут экскурсии и по новой выставке «Времена года» к 65-летию И.И. Канюкова, народного мастера Пермского края. В мастерской музея каждый сможет проявить себя в творчестве: посетителям предлагаются мастер-классы «Декоративная роспись Урала», «Изготовление панно на основе коми-пермяцкого орнамента», создание «Куклы-лесовика» и «Куклы-броши».
Сегодня воспитанники дошкольных учреждений и младшие школьники приняли участие в конкурсе рисунка на асфальте «Музею – 100 лет». На площадке перед музеем работала интерактивная зона «Игры наших родителей», все желающие могли сыграть в русские и коми-пермяцкие подвижные игры.
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