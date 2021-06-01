У ДК им. Солдатова уберут 2-метровые статуи лётчиков

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Сам дворец также ждет серьезная реконструкция - на проектную документацию в этом году выделили 20,5 миллионов рублей. Ремонт должен начаться уже после празднования 300-летия Перми.
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