В Перми отпраздновали День защиты детей. В сквере Уральских добровольцев прошел беспроигрышный конкурс детских рисунков на асфальте и концерт, в Парке Горького запускали гигантские мыльные пузыри, а в университете разучивали подзабытые дворовые игры.

Для тех, кто не знал или забыл, игра называется «Цепи кованные». Задача - разбить строй соперников и переманить всех участников на свою сторону.

В День защиты детей студенты Пермского государственного научно-исследовательского университета учат молодёжь дворовым играм. Гаджеты и интернет позабыты.Даниил Аликин: "Мы играли в рыбака и рыбку, чай-чай выручай, вышибалы и многое другое. Мы много играли и веселились".

Всего организовано 9 площадок в разных частях города.

Александра Агишева, студентка ПГНИУ: "Сейчас дети сидят в телефонах и порой даже не играют в эти игры, поэтому мы решили в их день провести такие замечательные игры, чтобы они почувствовали, возможно, даже наше детство".

Отдыхают и родители, наблюдая, как их дети проводят время не в четырех стенах, а на свежем воздухе.В детский праздник традиционно развлекательная программа в Горьковском парке. Здесь же - шоу гигантских мыльных пузырей.

Бесплатная раздача мороженого и воздушных шаров и, конечно, танцы и море веселья.Сразу несколько фотозон, чтобы запечатлеть в памяти первый день лета.

Здесь же открыли новую Тик-Ток кабину на колесе обозрения, где можно записать историю на фоне неоновой подвески. А после, переместившись в другую часть кабины, сделать селфи на фоне города Перми.В Сквере уральских добровольцев состоялась беспроигрышная лотерея детских рисунков. В ней приняли участие юные вокалисты музыкальной школы «Виртуоз».

Амелия Черных: "Мне очень нравится заниматься музыкой, поэтому я нарисовала себя и ноты".

Задача - изобразить мелом на плитке, что такое музыка. Молодым участникам помогали и родители.Ксения Головнина: "Это именно тот день, когда стоит вспомнить, чем мы занимаем их, сколько внимания им уделяем, сколько времени, насколько мы близки со своими детьми".

В завершение юные вокалисты дали праздничный концерт для своих пап и мам.