На пермских пляжах начали работать спасательные посты

С 1 июня сотрудники Пермской городской службы спасения начали обеспечивать безопасность отдыхающих в организованных местах отдыха у воды. Из-за тёплой погоды городские власти в этом году благоустроили их досрочно.В Перми традиционно организовано пять мест отдыха у воды:– по линии улицы Кировоградской (между улицей Астраханской и улицей Оборонщиков) в Кировском районе,– на правом берегу возле Коммунального моста в Ленинском районе,– Мотовилихинский пруд в Мотовилихинском районе,– в районе остановочного пункта «КамГЭС» в Орджоникидзевском районе,– на левом берегу реки Сылва в поселке Новые Ляды.С 2017 года спасатели Пермской городской службы спасения несут службу ещё и в неорганизованных местах отдыха – в районе Речного вокзала и на реке Мулянка в микрорайоне Парковый.Безопасность отдыхающих в этом году, как и в прошлые, обеспечивают 75 матросов-спасателей. В их обязанности входит патрулирование территории у водоёма и наблюдение за акваторией, а также оказание первой помощи в случае необходимости.