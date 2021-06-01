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На пермских пляжах начали работать спасательные посты
В Перми традиционно организовано пять мест отдыха у воды:
– по линии улицы Кировоградской (между улицей Астраханской и улицей Оборонщиков) в Кировском районе,
– на правом берегу возле Коммунального моста в Ленинском районе,
– Мотовилихинский пруд в Мотовилихинском районе,
– в районе остановочного пункта «КамГЭС» в Орджоникидзевском районе,
– на левом берегу реки Сылва в поселке Новые Ляды.
С 2017 года спасатели Пермской городской службы спасения несут службу ещё и в неорганизованных местах отдыха – в районе Речного вокзала и на реке Мулянка в микрорайоне Парковый.
Безопасность отдыхающих в этом году, как и в прошлые, обеспечивают 75 матросов-спасателей. В их обязанности входит патрулирование территории у водоёма и наблюдение за акваторией, а также оказание первой помощи в случае необходимости.
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