К 95-летию запуска автобусного движения в Перми выпущена юбилейная транспортная карта

В продажу поступил лимитированный тираж транспортных карт, напечатанных к юбилею автобусного сообщения в Перми. Ему исполняется 95 лет. Андрей Шадрин - водитель 74 маршрута. Для него самое главное – это комфорт и безопасность пассажиров. Поэтому в рейс только в хорошем настроении и самочувствии, за которым помогает следить дистанционная система контроля.

Андрей Шадрин, водитель: "У нас даже есть браслет у каждого водителя. Только зевнул. Уже звонок диспетчера".

Специальный браслет - лишь малая часть оснащения новых автобусов, полученных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Здесь и видеонаблюдение, и дополнительные печки, навигационное оборудование, автоматические устройства пожаротушения.

Светлана Петухова, кондуктор : "Ещё мне нравится, что здесь кондиционер работает, когда жарко на улице, не так устаёшь".

Пермяки тоже оценили все преимущества современного общественного транспорта. Только на одном 74-ом маршруте поток пассажиров с начала года составил 1,5 млн человек, всех маршрутов - 187 млн. В этом году столица Прикамья отмечает 95-летие автобусного сообщения. По этому поводу выпущен лимитированный тираж транспортных карт. Справа на карте –

сорокаместный «Фомаг», курсировавший по самому первому маршруту – от вокзала Пермь II до Мотовилихи.

Следующий скачок развития сферы пассажирских перевозок пришёлся на послевоенные годы. И вот новая глава истории транспортной сферы – реформа 2019го.Пермь стала вторым городом, где была реализована крупномасштабная пассажирская реформа. Первый опыт за Тверью, но наш оказался куда глобальнее. Так, на сегодняшний день весь муниципальный транспорт Перми не старше 10 лет, а доля машин, которым от 1 до 3 лет, перевалила за 80%. Обновление автобусов - лишь часть преобразований. Сюда же входят бесплатные пересадки, тарифное меню, новые маршруты и оптимизация старых. Сейчас задача департамента дорог и транспорта - развивать и улучшать, так как транспортная реформа завершена.

Анатолий Путин, начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми: "Далее обновление будет идти поэтапно, перевозчики должны по достижении максимально допустимого возраста и дальше заменять свою технику".

Следующий этап – это обновление трамваев. На фоне современных автобусов электрический транспорт не должен остаться в стороне.