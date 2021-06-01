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"Сад памяти": в Александровском округе высадили 5,5 тысяч елей
Анастасия Губерт, волонтёр: «Мы не обладаем опытом посадки, мало что в этом понимаем. В этом проекте работают специалисты, которые могут предоставить правильные инструменты, нужные саженцы".
Во всемирной акции "Сад памяти" принять участие может любой желающий. На территории Кизеловского лесничества за один день высадили 5550 елей. Сюда прибыли 30 волонтёров из разных точек Пермского края, инструктаж провели для всех перед началом работы. Международная акция проводится второй год подряд. Как и в прошлом году, всего планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Ренат Фатыхов, директор Кизеловского лесничества: «По Пермскому краю в акции принимало участие более 900 человек. Высажено где-то 200 тысяч саженцев ели».В Прикамье ели высадили на площади в 58 гектаров. Дальше за саженцами будут наблюдать специалисты лесничества. Чтобы на месте вырубки образовался лес, должно пройти немало времени.
Светлана Васькина, директор Кизеловского лесного хозяйства: «Через 10 лет представители лесничества приедут, проверят, что все нормально, и уже тогда будет определено, что лес хорошо прижился. И это будет покрытая лесом территория".
Екатерина Лунегова, волонтёр: «Это такая дань природе - создавать новые леса, и к тому же отдавать дань нашим предкам, которые участвовали в Великой Отечественной войне».
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