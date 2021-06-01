С 1 июня многодетные семьи Перми могут парковаться в центре бесплатно в течение 2 часов

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Для этого необходимо представить заявление и пакет документов: копию удостоверения многодетной семьи, копию документа, удостоверяющего личность заявителя, копию свидетельства о регистрации транспортного средства. Также необходимы копии документов, подтверждающих регистрацию членов многодетной семьи по месту жительства на территории Перми либо регистрацию по месту пребывания. Прилагаемые к заявлению копии документов должны быть нотариально удостоверены, либо предоставлены с одновременным предъявлением оригиналов.
Заявление о внесении в реестр записи о транспортном средстве многодетной семьи может быть подано в отделениях МФЦ. Также подать заявление можно в Пермскую дирекцию дорожного движения по адресу: улица Пермская, 2а ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 12:48).
Рассмотрение заявления о внесении в реестр и прилагаемых к нему документов, а также принятие решения осуществляются в течение 10 рабочих дней с даты приёма заявления.
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