С 1 июня многодетные семьи Перми могут парковаться в центре бесплатно в течение 2 часов

С 1 июня многодетные семьи Перми имеют право на бесплатную парковку в центре города в течение 2 часов с момента въезда на неё. Чтобы воспользоваться данным правом, транспортное средство семьи должно быть включено в реестр транспортных средств многодетных семей Перми.Для этого необходимо представить заявление и пакет документов: копию удостоверения многодетной семьи, копию документа, удостоверяющего личность заявителя, копию свидетельства о регистрации транспортного средства. Также необходимы копии документов, подтверждающих регистрацию членов многодетной семьи по месту жительства на территории Перми либо регистрацию по месту пребывания. Прилагаемые к заявлению копии документов должны быть нотариально удостоверены, либо предоставлены с одновременным предъявлением оригиналов.Заявление о внесении в реестр записи о транспортном средстве многодетной семьи может быть подано в отделениях МФЦ. Также подать заявление можно в Пермскую дирекцию дорожного движения по адресу: улица Пермская, 2а ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 12:48).Рассмотрение заявления о внесении в реестр и прилагаемых к нему документов, а также принятие решения осуществляются в течение 10 рабочих дней с даты приёма заявления.