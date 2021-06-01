"Единая Россия" держит курс на обновление партийных списков

Больше 115 тысяч жителей Прикамья приняли участие в предварительном голосовании «Единой России». Об итогах рассказали в региональном исполкоме партии. В этот раз на праймериз зарегистрировались почти 700 кандидатов. Одна из его особенностей — большое число беспартийных и молодых участников. Средний возраст составил 38 лет. В исполкоме говорят, курс на обновление партийных списков подтвердился: в двух из четырех округов Государственной думы — новые лица.

Меньше в этот раз было и жалоб - всего четыре. Касаются они технической части и на процедуру не повлияли.

Вячеслав Григорьев, секретарь пермского регионального отделения партии «Единая Россия»: "Это говорит о том, что у нас процесс уравновешенный, четко подготовленный и прозрачный. Действия всех кандидатов были видны. Очень много молодёжи участвует. В двух округах в Государственную Думу у нас новые кандидаты. Предварительное голосование прошло, с нашей точки зрения, организованно. Проголосовало в итоге почти 115 тысяч — это почти 6 процентов. Считаем результат этот хорошим, я благодарен всем, кто принял участие в предварительном голосовании".

