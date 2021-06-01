Реконструкция ул. Героев Хасана: придётся потерпеть

В Перми временно ограничат движение на перекрёстке улиц Героев Хасана и Василия Васильева с 00:00 2 июня до 06:00 5 июня. Будет закрыт выезд с улицы Василия Васильева на улицу Героев Хасана. Объезд возможен по проезду вдоль улицы Героев Хасана. Ограничение связано с работами на инженерных сетях, располагающихся под проезжей частью. Также подрядчик приведёт в нормативное состояние покрытие проезжей части на перекрёстке улиц Героев Хасана и Василия Васильева.

С 00:00 8 июня до 06:00 11 июня планируется ограничить движение транспорта на улице Героев Хасана по одной полосе в центр города.

С 00:00 12 июня до 06:00 15 июня полностью для движения закрывается улица Василия Васильева в районе дома по улице Героев Хасана, 100.

Реконструкция улицы Героев Хасана на участке от улицы Хлебозаводской до улицы Василия Васильева стартовала летом 2019 года. Это завершающий этап глобального обновления «ворот города». Завершить работы по устройству дорожной одежды и открыть движение транспорта на всём протяжении реконструируемого участка планируется в сентябре.