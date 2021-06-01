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Реконструкция ул. Героев Хасана: придётся потерпеть
С 00:00 8 июня до 06:00 11 июня планируется ограничить движение транспорта на улице Героев Хасана по одной полосе в центр города.
С 00:00 12 июня до 06:00 15 июня полностью для движения закрывается улица Василия Васильева в районе дома по улице Героев Хасана, 100.
Реконструкция улицы Героев Хасана на участке от улицы Хлебозаводской до улицы Василия Васильева стартовала летом 2019 года. Это завершающий этап глобального обновления «ворот города». Завершить работы по устройству дорожной одежды и открыть движение транспорта на всём протяжении реконструируемого участка планируется в сентябре.
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