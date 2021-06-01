На завершение долгостроя по ул. Толмачева,15 выделено 405 млн рублей

Краевой фонд защиты дольщиков объявил конкурс на завершение долгостроя по адресу Толмачева, 15 в Перми. После окончания работ будут восстановлены права 103 человек. Заявки на участие принимаются до 9 июня. Цена контракта - почти 405 миллионов рублей. Это один из самых старых долгостроев. В 2020 г. край получил поддержку Федерального фонда защиты прав дольщиков. Чтобы ускорить процесс, переговоры с фондом вел лично губернатор Дмитрий Махонин. В итоге, сейчас понятна судьба 36 долгостроев, это больше 2600 человек. Решено, что 19 многоэтажек будут достроены. Дольщики еще 17 домов уже получают выплаты, в том числе по крупным долгостроям Первому Пермскому микрорайону и «Компаунду «Живаго». Планируется, что до конца года компенсацию обретет каждый дольщик. Свое должны получить и дольщики домов, где застройщик не объявлен банкротом. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Есть предприниматели, которые имеют необходимые средства за счет других бизнесов. Но почему-то по каким-то причинам не считают нужным решить проблему дольщиков, которые в свое время денежные средства заплатили. То есть тут максимально жесткая работа".

