ЕГЭ-2021 проводится с соблюдением всех противоэпидемических мер

Выпускники школ по всей стране накануне начали сдавать единые государственные экзамены. С утра писали географию, литературу и химию. В Прикамье итоговую аттестацию пройдут нынче 13 700 человек. Как все было организовано в пермском лицее № 8?У педагогов буквально минутка, чтобы выдохнуть: на доске инструкция, как заполнять бланки, время начала и окончания экзамена. Из окна видно школьников, которые выбрали ЕГЭ по химии. Артёму предмет нужен для поступления в Новосибирский университет.

Артём Вахрушев, ученик школы №132 г. Перми: "Настроение отличное, наконец-то пишем ЕГЭ, можно сказать, готовились два года. Сейчас напишем и можно готовиться к следующему экзамену!"

Главное нововведение — отмена обязательного ЕГЭ по математике. Её сдают только те, кому экзамен необходим в качестве вступительного. Если же школьник не планирует поступать в вуз, достаточно сдать ГВЭ — государственный выпускной экзамен — по математике и русскому языку. А вот в плане соблюдения противоэпидемических мер всё, как в году минувшем.

На входе, что абсолютно привычно для современных детей, рамка металлодетектора. Это связано как с соблюдением мер безопасности, так и с тем, чтобы ребята не проносили телефоны, а результаты экзамена соответствовали реальным знаниям.

Следующий этап на входе — измерение температуры. Также ребята передают фельдшеру лекарства, которые могут им понадобиться в процессе экзамена: кто-то принёс целый пакет. Мария Гуляева, фельдшер: "Стрессуют, видимо. Здесь в основном желудочного плана. Переживают ребята".

Вход по паспорту, с собой маска. Рассадка в классах зигзагообразная, количество человек в классе ограничено.

Оксана Сереброва, член Государственной экзаменационной комиссии: "Проверили всё, чтобы у нас аудитории были подготовлены к рассадке 10 человек. У нас всегда спокойно — дай Бог, в этом году будет точно так же". Всего по краю ЕГЭ будут сдавать 13 700 человек. Впереди экзамены по русскому, профильной математике, иностранным языкам и другим предметам. Судя по настрою ребят, в вузы собираются многие.

Следующий экзамен — по русскому языку — пройдёт 3 и 4 июня. Чтобы соблюсти санитарные требования, ребят разделят на два потока.