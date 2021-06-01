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ЕГЭ-2021 проводится с соблюдением всех противоэпидемических мер
Артём Вахрушев, ученик школы №132 г. Перми: "Настроение отличное, наконец-то пишем ЕГЭ, можно сказать, готовились два года. Сейчас напишем и можно готовиться к следующему экзамену!"
Главное нововведение — отмена обязательного ЕГЭ по математике. Её сдают только те, кому экзамен необходим в качестве вступительного. Если же школьник не планирует поступать в вуз, достаточно сдать ГВЭ — государственный выпускной экзамен — по математике и русскому языку. А вот в плане соблюдения противоэпидемических мер всё, как в году минувшем.
На входе, что абсолютно привычно для современных детей, рамка металлодетектора. Это связано как с соблюдением мер безопасности, так и с тем, чтобы ребята не проносили телефоны, а результаты экзамена соответствовали реальным знаниям.
Следующий этап на входе — измерение температуры. Также ребята передают фельдшеру лекарства, которые могут им понадобиться в процессе экзамена: кто-то принёс целый пакет. Мария Гуляева, фельдшер: "Стрессуют, видимо. Здесь в основном желудочного плана. Переживают ребята".
Вход по паспорту, с собой маска. Рассадка в классах зигзагообразная, количество человек в классе ограничено.
Оксана Сереброва, член Государственной экзаменационной комиссии: "Проверили всё, чтобы у нас аудитории были подготовлены к рассадке 10 человек. У нас всегда спокойно — дай Бог, в этом году будет точно так же". Всего по краю ЕГЭ будут сдавать 13 700 человек. Впереди экзамены по русскому, профильной математике, иностранным языкам и другим предметам. Судя по настрою ребят, в вузы собираются многие.
Следующий экзамен — по русскому языку — пройдёт 3 и 4 июня. Чтобы соблюсти санитарные требования, ребят разделят на два потока.
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