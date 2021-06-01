В Пермь с гастролями приедет театр им. Евгения Вахтангова

В краевой столице возрождают театральный проект «Лучшие театры России – городу Перми». С 25 июня по 2 июля на сцене Дворца культуры им. Солдатова труппа театра им. Евгения Вахтангова продемонстрирует свои лучшие спектакли.Пермскому зрителю будут представлены 4 спектакля прославленного коллектива, 3 из которых («Евгений Онегин», «Ветер шумит в тополях», «Фальшивая нота»), поставлены главным режиссером театра Римасом Туминасом. Спектакль «Мадемуазель Нитуш» поставлен режиссёром Владимиром Ивановым. Возрастные ограничения: 16+.В главных ролях спектакля «Евгений Онегин» заняты Алексей Гуськов, Леонид Бичевин, Людмила Максакова, Евгения Крегжде, Ирина Купченко, Юрий Шлыков. В спектакле «Фальшивая нота» – Алексей Гуськов и Геннадий Хазанов. В спектакле «Мадемуазель Нитуш» сыграют Мария Аронова, Александр Олешко, Анна Дубровская, Елизавета Палкина, Валерий Ушаков. В спектакле «Ветер шумит в тополях» зрители увидят Владимира Вдовиченкова, Максима Суханова и Владимира Симонова.Спектакли пройдут с 25 июня по 2 июля в Пермском городском Дворце культуры им. Солдатова. Приобрести билеты на спектакли театра им. Вахтангова можно в кассе Дворца и в Городских зрелищных кассах.Для продолжения проекта «Лучшие театры России – городу Перми» проведены переговоры и получено подтверждение на участие в проекте прославленного Санкт-Петербургского театр «Балет Бориса Эйфмана». Если не помешают внешние факторы, то в апреле 2022 года пермяки смогут увидеть спектакли «Анна Каренина» и «Роден, её вечный идол».