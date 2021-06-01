← В Краснокамске в магазин ворвался вооруженный ножами наркоман
В Березниках пациенты пожаловались на пьяного дежурного врача
В региональном Минздраве сообщили, что врача от работы отстранили. Скорее всего, он будет уволен.
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← В Краснокамске в магазин ворвался вооруженный ножами наркоман
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