В Краснокамске в магазин ворвался вооруженный ножами наркоман

В полиции сообщили подробности инцидента, произошедшего в Краснокамске. В продуктовый магазин ворвался человек, вооруженный сразу несколькими ножами, и начал кричать, что его преследуют. Дальше он выбил окно и залез на крышу. Чудом обошлось без пострадавших. Молодой человек успел наделать шуму в одном из краснокамских супермаркетов. Крыша и козырёк над крыльцом магазина - это уже финал эпопеи, когда приехали полицейские и ГБРовцы.

По словам очевидцев, молодой человек явно в неадекватном состоянии пришёл в магазин, вооружённый несколькими ножами. Вёл себя странно, ходил по залу, говорил, что его преследуют, потом закрылся в комнате персонала, огнетушителем там выбил окно и полез на крышу.

На уговоры уйти, убрать холодное оружие внезапный посетитель не реагировал, но при этом ни на кого не нападал. Позже оказалось, что парень находился в наркотическом опьянении.

Оказалось страшновато, говорит Михаил. Он во время случившегося был в зале, и вооружённый гость в неадекватном состоянии просто-напросто напугал его и всех остальных.Михаил Нефёдов: "Он был вооружён, ножи были немаленькие, они у него в руках были все".

Спрогнозировать поведение в таком состоянии сложно, говорят эксперты - слава Богу, никто не пострадал. Кроме того, это прямой и явный вред для самого нарушителя спокойствия.

Эдуард Руссу, заместитель главного врача по лечебной работе Пермского краевого клинического наркологического диспансера: "Длительный приём таких веществ сильно воздействует на кору головного мозга, за счет чего меняются очень сильно поведенчески". В магазине рассказали, что и раньше видели молодого человека среди посетителей, на этот раз после прибытия полиции ему пришлось отправиться в камеру.

Александр Хомяков, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "Судом ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста, помимо этого участковый уполномоченный проводит проверку по факту причинения организации имущественного ущерба".

Вполне вероятно, что счёт правонарушитель получит - хотя бы разбитое окно, сейчас его собираются чинить. Никто не может сказать, что в следующий раз взбредёт в голову беспокойному краснокамцу с ножом в руках.

