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В Перми продлён путь следования автобуса №24
С 1 июня в будние дни изменится расписание на автобусных маршрутах №11 и №40. У автобуса №11 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый» время последнего отправления от улицы Куфонина будет перенесено с 22:41 на 22:53, а также скорректировано время отправления рейса с 22:09 на 22:12 для сокращения последнего интервала движения. У автобуса №40 «станция «Пермь-2» – микрорайон Нагорный – Автопарк» время последнего отправления от станции «Пермь-2» будет перенесено с 22:41 на 22:55 для синхронизации со временем прибытия пригородного электропоезда «Екатеринбург – Пермь».
Часть автобусных маршрутов 1 июня традиционно перейдёт на летнее расписание. Это происходит ежегодно на маршрутах, где наблюдается существенное снижение пассажиропотока. Так, с 1 июня по новому расписанию будут работать автобусные маршруты №1, №3, №4, №6, №10, №14, №15, №18, №19, №20, №21, №24, №28, №29, №32, №36, №45, №47, №48, №50, №53, №56, №58, №63, №64, №67, №73 и №80.
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